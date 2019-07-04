Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

39 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,44 TL en çok 1,44 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Ekonomi
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