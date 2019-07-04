Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
39 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9,50 TL'den işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,44 TL en çok 1,44 TL. - AYDIN
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