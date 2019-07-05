Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
24 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,91 TL'den işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,91 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,91 TL en çok 11,91 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 7,95 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,44 TL. - AYDIN
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