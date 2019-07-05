Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

24 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,91 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,91 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,91 TL en çok 11,91 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 7,95 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,44 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Aydın, Ekonomi
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