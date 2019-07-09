Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Son Dakika Ekonomi Haber

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,00-8,25 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,00-8,25 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 8,25 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,27 TL en çok 1,39 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Zeytin, Aydın, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:12:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]