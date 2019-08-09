Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 5,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 5,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu:

Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL. - AYDIN
Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
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