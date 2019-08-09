Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 5,00 TL'den işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 5,00 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu:
Siyah Salamura Zeytin
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL. - AYDIN
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