Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,50 TL en çok 17,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,10 TL en çok 12,74 TL. - AYDIN
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