Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

7 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 14,50 TL. - AYDIN
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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