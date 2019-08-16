Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 14,50 TL. - AYDIN
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