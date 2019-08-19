Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50-17,95 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50-17,95 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 17,95 TL. - AYDIN
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