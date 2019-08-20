Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 15,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL. - AYDIN
Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor