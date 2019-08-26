Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,50 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,50 TL en çok 16,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 7,50 TL. - AYDIN

Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
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