Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
26 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,20 TL'den işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,20 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,20 TL en çok 14,20 TL. - AYDIN
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