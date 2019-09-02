Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-21,25 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-21,25 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 21,25 TL. - AYDIN
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