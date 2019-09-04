Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,20 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,20 TL en çok 13,20 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 27,00 TL en çok 27,00 TL. - AYDIN