Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,20 TL'den işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,20 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,20 TL en çok 13,20 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 27,00 TL en çok 27,00 TL. - AYDIN
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