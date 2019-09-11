Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Son Dakika Ekonomi Haber

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

34 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 27,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 6,50 TL; Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,15 TL en çok 1,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de satılan eski iPhone'lar, Amerika'daki yeni modellerinden daha pahalı!
Dün akşam evlenen şarkıcı Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı Bakanlık duyurdu: Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü İstanbul'da, restorana giren hırsız elini kolunu sallayarak para dolu çantayı çaldı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]