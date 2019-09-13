Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
17 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-30,00 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00-30,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 30,00 TL. - AYDIN
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu Diriliş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, bölüm başına 325 bin TL alacak Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş