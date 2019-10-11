Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 24,50 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 24,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 24,50 TL. - AYDIN
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