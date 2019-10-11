Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

55 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 24,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00 – 24,50 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 24,50 TL. - AYDIN

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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