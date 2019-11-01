Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 22,80 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 22,80 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 22,80 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,13 TL en çok 1,13 TL. - AYDIN
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