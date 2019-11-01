Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 22,80 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 22,80 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,13 TL en çok 1,13 TL. - AYDIN