Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 11,75 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 11,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,75 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN
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