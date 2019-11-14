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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 14,00 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 14,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 14,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,14 TL en çok 1,18 TL. - AYDIN
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