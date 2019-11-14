Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 14,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 14,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,14 TL en çok 1,18 TL. - AYDIN

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



36 yıldır bu işi yapıyor: Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi
Okuduğu Yalnız Ada kitabından etkilenip papaya üretimine başladı Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı Aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]