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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,69 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,30 TL en çok 18,50 TL. - AYDIN
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