Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,69 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,30 TL en çok 18,50 TL. - AYDIN