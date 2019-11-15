Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,69 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,69 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,30 TL en çok 18,50 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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