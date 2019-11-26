Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,25 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 22,76 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,75 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN