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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,25 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,25 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 22,76 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,75 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN
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