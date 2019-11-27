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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 25,00 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 – 25,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 25,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,08 TL en çok 1,14 TL. - AYDIN
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