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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
7 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,25 TL'den işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,25 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,25 TL en çok 16,25 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,04 TL en çok 1,04 TL. - AYDIN
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