Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

7 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,25 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,25 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,25 TL en çok 16,25 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,04 TL en çok 1,04 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmirli Akgermanlar ailesi, dört şirketleri için konkordato ilan etti
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik botlarıyla dikkat çekti İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]