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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 14,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 16,50 TL. - AYDIN
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