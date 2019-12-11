Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 13,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 12,50 TL. - AYDIN

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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