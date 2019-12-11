Son Dakika › Ekonomi › Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 13,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 12,50 TL. - AYDIN
Son Dakika İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı