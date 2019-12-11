Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 – 13,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 13,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 12,50 TL. - AYDIN