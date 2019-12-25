Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,67 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,67 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 23,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 14,00 TL; St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,50 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,10 TL en çok 1,10 TL. - AYDIN