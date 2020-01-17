Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,12 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,12 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,12 TL en çok 14,12 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar değişti
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek maaş belli oldu Hamza Hamzaoğlu'nun nafaka davasında karar Buket Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükleri hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:32:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]