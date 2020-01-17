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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,12 TL'den işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,12 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,12 TL en çok 14,12 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN
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