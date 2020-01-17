Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,12 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,12 TL en çok 14,12 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN