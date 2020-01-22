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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,90 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,90 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 21,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,65 TL en çok 10,70 TL. - AYDIN
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