Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,90 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 21,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,65 TL en çok 10,70 TL. - AYDIN