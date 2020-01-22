Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,90 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 21,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,65 TL en çok 10,70 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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