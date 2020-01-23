Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,35 – 15,68 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,35 – 15,68 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,35 TL en çok 15,68 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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