Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,80 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,80 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,80 TL en çok 12,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 21,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,75 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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