Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,80 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,80 TL en çok 12,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 21,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,75 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN