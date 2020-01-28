Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,05 – 16,90 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,05 TL en çok 16,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 26,61 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 19,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,14 TL en çok 1,20 TL. - AYDIN