Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,05 – 16,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,05 – 16,90 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,05 TL en çok 16,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 26,61 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 19,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,14 TL en çok 1,20 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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