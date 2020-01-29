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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 25,62 TL aralığında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 25,62 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 25,62 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN
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