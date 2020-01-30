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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
23 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL'den işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,00 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 19,60 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL. - AYDIN
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