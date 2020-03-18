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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,17 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,17 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,17 TL en çok 17,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 20,00 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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