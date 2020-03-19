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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 13,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,0 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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