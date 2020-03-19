Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 13,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,0 TL. - AYDIN

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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