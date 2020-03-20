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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,07 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,07 TL en çok 10,07 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 15,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 9,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,20 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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