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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 15,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,56 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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