Son Dakika › Ekonomi › Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 15,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,00 TL en çok 4,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 13,50 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi