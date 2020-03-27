Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 15,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,00 TL en çok 4,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 13,50 TL. - AYDIN