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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 16,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:37 Kaynak: İHA
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