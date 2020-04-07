Son Dakika › Ekonomi › Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Son Dakika Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,53 – 15,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,53 – 15,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,53 TL en çok 15,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 15,50 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız