Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,53 – 15,70 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,53 TL en çok 15,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 15,50 TL. - AYDIN