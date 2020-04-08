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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 – 16,15 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 – 16,15 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 16,15 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:10 Kaynak: İHA
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