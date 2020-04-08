Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 – 16,15 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 16,15 TL. - AYDIN