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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,25 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,25 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 17,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,60 TL. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:03 Kaynak: İHA
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