Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,25 – 17,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 17,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,60 TL. - AYDIN