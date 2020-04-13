Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 20,50 TL. - AYDIN