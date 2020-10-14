Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'den Rektör Aldemir'e ziyaret - Son Dakika

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'den Rektör Aldemir'e ziyaret

14.10.2020 11:15
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'den Rektör Aldemir'e ziyaret, System.String[]

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, ADÜ'nün Aydın'a katma değerinin yüksek olduğunu belirtti. Ülken, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, ilimizde lokomotif olma özelliğini taşıyan bir kurumumuz. İlimiz, öğrencilerimiz ve yapılan kent-üniversite bütünleşme çalışmaları ile güçlenmektedir" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, nezaketinden dolayı Hakan Ülken teşekkür ettiği konuşmasında, ADÜ ile Aydın'ın bütünleşme çalışmalarına önem verdiğini vurguladı. Ayrıca üniversite - sanayi işbirliği çalışmalarına da değinen Rektör Aldemir, "Üniversitemiz bilgi üreterek Aydın sanayisinin her zaman yanındadır" dedi. - AYDIN

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'den Rektör Aldemir'e ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi, Ticaret, Rektör, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'den Rektör Aldemir'e ziyaret - Son Dakika

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