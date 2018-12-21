Aydın Topuklu Efe, Bu Kez Deve Heykeli Açtı

Topuklu Efe, bu kez deve heykeli açtı
AYDIN'n Efeler
ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan deve heykeli törenle açıldı. Aydın
Büyükşehir Belediyesi tarafından Umurlu
Mahallesi Bayramyeri Mevkii'nde heykeltıraş Mustafa Tunçay'a fiberglass'tan deve heykeli yaptırıldı. 3 metre boyunda, 2.5 metre yüksekliğinde, 250 kilogram ağırlığındaki heykelin açılışı için tören düzenlendi. Törene, CHP
'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, CHP Denizli
İl Başkanı Ali Çankır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Yerel bir yerel gazetede yayınlanan bir haberde ilk resmi deve güreşlerinin 1911 yılında Umurlu'da yapıldığını öğrendik. Bu deve güreşinden elde dilen gelirinde yüzde 20'sini hayır işlerinde kullanılmasına karar veriliyor. O yıllarda güreşe giriş ücreti ise 2 kuruşmuş. O yıllarda yapılan deve güreşinde bir Rum vatandaşının devesi şampiyon oluyor. Bu güreşin geliri de Donanma'ya bırakılarak büyük heyecan yaşanıyor. Bu nedenden deve heykelini Umurlu Mahallesi'ne yaptırmayı uygun bulduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmanın ardından Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na
güreşlere verdiği destek nedeniyle plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra başkan Çerçioğlu, kurdelesini keserek heykelin açılışın yaptı.