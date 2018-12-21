Son Dakika Haberleri: Aydın Topuklu Efe, Bu Kez Deve Heykeli Açtı

Aydın Topuklu Efe, Bu Kez Deve Heykeli Açtı

9 saat önce

Topuklu Efe, bu kez deve heykeli açtıAYDIN'n Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan deve heykeli törenle açıldı.

Topuklu Efe, bu kez deve heykeli açtı

AYDIN'n Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan deve heykeli törenle açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi Bayramyeri Mevkii'nde heykeltıraş Mustafa Tunçay'a fiberglass'tan deve heykeli yaptırıldı. 3 metre boyunda, 2.5 metre yüksekliğinde, 250 kilogram ağırlığındaki heykelin açılışı için tören düzenlendi. Törene, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, CHP Denizli İl Başkanı Ali Çankır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Yerel bir yerel gazetede yayınlanan bir haberde ilk resmi deve güreşlerinin 1911 yılında Umurlu'da yapıldığını öğrendik. Bu deve güreşinden elde dilen gelirinde yüzde 20'sini hayır işlerinde kullanılmasına karar veriliyor. O yıllarda güreşe giriş ücreti ise 2 kuruşmuş. O yıllarda yapılan deve güreşinde bir Rum vatandaşının devesi şampiyon oluyor. Bu güreşin geliri de Donanma'ya bırakılarak büyük heyecan yaşanıyor. Bu nedenden deve heykelini Umurlu Mahallesi'ne yaptırmayı uygun bulduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na

güreşlere verdiği destek nedeniyle plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra başkan Çerçioğlu, kurdelesini keserek heykelin açılışın yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:38 Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, EFE, Güncel
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