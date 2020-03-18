Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz

15 dakika önce

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10 

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