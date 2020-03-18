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Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz
15 dakika önce
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10
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