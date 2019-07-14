AYDIN Traktör kazasında ölen baba-kız toprağa verildi

Traktör kazasında ölen baba-kız toprağa verildi
AYDIN'ın Nazili ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitiren çiftçi Erkan Kurut (45) ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut (19), gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serildi.
Üç çocuk babası Erkan Kurut dün saat 21.30 sıralarında, kızı İrem Kurut ile bahçedeki işlerini bitirdikten sonra 09 PR
219 plakalı traktörü ile kırsal Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kargacık meviine geldiğinde Kurut, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Erkan Kurut ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut, devrilen traktörün altında kaldı. Baba ve kızın eve dömemeleri üzerine meraklanan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Kurut'un kullandığı güzergahı kontrol eden mahalle sakinleri, kaza yapan traktörü farkedip, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ile kızının yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Baba ve kızının cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı.
Nazili Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Erkan Kurut ve kızı İrem Kurut'un yakınları tarafından alınan cenazeleri, evlerinin bulunduğu Kızıldere Mahallesi girişinden geçen Nazilli- Ödemiş
karayoluna getirildi. Baba kızın tabutları burada köylüler tarafından cenaze aracında alınıp, omuzlarda 500 metre taşınarak mahalledeki Gülağaç
Mezarlığı'na götürüldü. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serilirken, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba-kız için burada öğlende kılınan cenaze namazına Kurut Ailesi'nin yakınları, köylüler ve çevre mahallerden gelenlerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından, baba Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.