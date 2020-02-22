Aydın trenin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın trenin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Aydın trenin çarptığı yaşlı adam öldü

20 dakika önce

Trenin çarptığı yaşlı adam öldüAYDIN'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 67 yaşındaki Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Trenin çarptığı yaşlı adam öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 67 yaşındaki Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında İsabeyli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den 13.50'de hareket eden Yusuf Ü.'nün makinistliğini yaptığı TCDD'ye ait MT 15447-DT sefer sayılı Denizli- İzmir yolcu treni, raylarda yürüyen Mustafa Öztürk'e çarptı. Kaza sonra makinist durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni olay yerinden kaldırılmasıyla tren seferleri tekrar normale döndü.

Görgü tanıkları, Öztürk'ün trenin önüne atladığını ileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın trenin çarptığı yaşlı adam öldü

Mustafa Öztürk, İsabeyli, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
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