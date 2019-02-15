Aydın Tümsiad, İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'u Ziyaret Etti
1 saat önce
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, Aydın'da kısa bir süre önce göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın
Şubesi Yönetim Kurulu, Aydın'da kısa bir süre önce göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Şube Başkana Nusret Ünal, İl Sekreteri Talat Çerçi, başkan yardımcıları Yüksel Yolçi ve Serdar Ertuğrul
hazır bulundu.
TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, yaptığı açıklamada; "Yeni Milli Eğitim Müdürümüzü makamında ziyaret ettik ve kendisine hoş geldin dedik. Kendisi zaten Çineli bir kardeşimiz. Aydın'ı çok yakından tanıyan, evvelce de Aydın'da görev yapmış birisi. Bildiğiniz gibi Bakan Ziya Selçuk
'un da açıklamış olduğu üzere Milli Eğitim politikamız baştan aşağıya rehabilite ediliyor. İnşallah çok güzel meyveler vereceğine inanıyoruz. Bu bağlamda da eğitim camiamızın emrindeyiz. Kendilerine tekrar hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
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