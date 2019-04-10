Aydın Tümsiad, Polis Haftası'nı Kutladı
1 saat önce
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: İHA
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın
Şubesi, Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Nusret Ünal imzalı açıklama şöyle;
"Toplum huzurumuzun cefakar emekçileri Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlu olsun. Sosyal ve ekonomik hayatımızın temeli olan iç güvenlik olgusunun yılmaz bekçileri olan Polis kardeşlerimize millet olarak minnettarız. Bu vesile ile görevlerinin başında Şehit olmuş polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, müstesna haftalarını kutluyoruz." - AYDIN
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