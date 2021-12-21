Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Sayın güven tazeledi - Son Dakika

Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanlığına Ozan Sayın yeniden seçildi.

Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen 4. olağan genel kurulda, gündem maddeleri onaylandıktan sonra seçime geçildi.

115 oy alan Sayın, yeniden başkanlığa getirildi.

Genel kurula, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol da katıldı.

Bu arada arkeolog Cengiz İçten'e katkılarından dolayı onur belgesi verildi.